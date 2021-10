Barcellona-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali

Il Barcellona scende in campo alle 18:45 contro Dinamo Kiev in un match che sarà decisivo per le speranze di qualificazione dei blaugrana. Ecco le formazioni ufficiali:

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, Frenkie de Jong, Busquets, Gavi, Alba; Depay, Luuk De Jong.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaha.

FOTO: Twitter Barcellona