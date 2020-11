Barcellona-Dinamo Kiev a Oliver, l’arbitro “con un bidone dell’immondizia al posto del cuore”

Barcellona-Dinamo Kiev di stasera sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver. Sì, proprio lui, il fischietto balzato agli onori della cronaca per quel famoso Real-Juve di Champions nella stagione 2017-2018. Il rigore assegnato al Real, trasformato da Cristiano Ronaldo e decisivo per la qualificazione, suscitò la famosa reazione di Gigi Buffon. Quest’ultimo in riferimento a Oliver disse: “Ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.

