Barcellona, Dembélé non risponde: non sarà presente al raduno di domani

Il Barcellona non è ancora arrivato alla svolta nella trattativa per Ousmane Dembélé. Negli ultimi giorni l’entourage del francese e il club spagnolo sembravano aver trovato un accordo, con i blaugrana che hanno presentato l’ultima offerta nelle scorse ore, fissato come deadline le 21 di oggi, in modo tale da poter includere l’ex Borussia Dortmund all’interno dei convocati per il raduno di domani. Ma stando a quando riporta As, il Dembélé non avrebbe ancora risposto ai blaugrana e, dunque, non prenderà parte alle visite mediche di domani, facendo riemergere un velo di mistero sul suo futuro.

Foto: Twitter Barcellona