Barcellona, Dani Olmo supera i controlli a spalla e ginocchio destro. Via libera per la firma

Ora è tutto pronto per la firma con il Barcellona. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, Dani Olmo ha superato con successo un approfondito esame medico per valutare le condizioni della spalla sinistra, operata sei mesi fa, e del ginocchio destro. Questa – riferisce AS – era l’ultima procedura che mancava per chiudere l’operazione, che lo legherà al club blaugrana fino al 2030. Il giocatore è completamente recuperato da entrambi gli infortuni ed è disponibile al 100% per Hansi Flick. Il quotidiano spagnolo aggiunge che Olmo verrà presentato questo venerdì come nuovo giocatore dell’FC Barcellona e che sabato mattina si allenerà con il resto della squadra. Sarà anche il momento in cui si riunirà ai suoi compagni di squadra, Ferran Torres e Lamine Yamal, dopo aver vinto il Campionato Europeo in Germania.

Foto: Instagram Dani Olmo