Barcellona, Dani Alves tesserato. Sarà disponibile per la Coppa del Re

Il Barcellona, con una nota ufficiale, ha reso noto come l’esterno brasiliano, Dani Alves, è stato tesserato e sarà disponibile per la Coppa del Re e per il resto della stagione.

Inoltre il club ha informato della negatività al tampone per Dembelé e che quindi sarà a disposizione di Xavi dopo la visita di idoneità.

❗ ÚLTIMA HORA El FC Barcelona ha recibido todas las aprobaciones para poder inscribir a @DaniAlvesD2. El jugador ya está disponible para el #LinaresBarça. pic.twitter.com/s9Hm5TPKIQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2022

Foto: Twitter Barcellona