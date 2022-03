Barcellona, da Kessie a Mazraoui: la specialità del parametro zero

Il Barcellona si sta specializzando nei parametri zero. La scorsa estate aveva perso

Messi ma aveva agganciato Aguero e Depay. Adesso ha l’accordo con il difensore centrale Christensen, ha praticamente definito i dettagli per Kessie (trattativa svelata da Gianluigi Longari un mese e mezzo fa) e si è ormai assicurata Noussair Mazraoui, esterno destro in scadenza con l’Ajax. Proprio in queste ore stanno per essere perfezionati gli accordi per il classe 1997, un altro colpo di qualità. E ricordiamo che il Barcellona resta in contatto con Azplicueta, in scadenza con il Chelsea. Probabilmente Laporta chiuderà un gran colpo esponendosi su un cartellino, intanto si diverte a parametro zero per un Barcellona sempre più forte.

