Il Barcellona, Coutinho e quella clausola bizzarra: niente acquisti dal Liverpool per 3 anni

Il Barcellona non potrà acquistare giocatori dal Liverpool per tre anni. Non una scelta personale, ma una vera e propria clausola. Ne sono certi i colleghi spagnoli di Cadena Ser, che rivelano come il club inglese, al momento della cessione di Coutinho, avrebbe incluso questa clausola alquanto bizzarra nell’accordo con i Blaugrana. Al Barcellona, dunque, non sarebbe concesso acquistare giocatori dei Reds per le prossime due stagioni, considerato che è già trascorso quasi un anno dal trasferimento di Coutinho in Catalogna.

Foto: Twitter Barcellona