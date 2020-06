In terra spagnola, la situazione legata al Coronavirus sta lentamente tornando alla normalità, e anche il massimo campionato nazionale si appresta a ripartire.

Secondo quanto affermato all’interno del programma radiofonico Tú Diràs, il Barcellona avrebbe riscontrato ben sette casi di positività al Covid nei primi giorni della pandemia: si tratterebbe di cinque calciatori della prima squadra e di due membri dello staff tecnico, che dai controlli del sangue sono risultati contagiati. Tutti quanti, asintomatici, sono comunque adesso disponibili e non ci sarebbero problemi per la squadra in vista della ripartenza.

Al contrario di quanto fatto dal Valencia, che ha reso pubblici i suoi casi pur non facendo il nome dei soggetti coinvolti, le seguenti informazioni non sono trapelate dalla società blaugrana.

Foto: Twitter Ufficiale Barcellona