Nuova grana in casa Barcellona. Il club blaugrana dovrà far a meno di Joao Felix per un po’. Il calciatore portoghese ha riportato in allenamento una distorsione al legamento della caviglia destra saltando così il match contro l’Osasuna. Il giocatore rischia di saltare almeno l’andata della gara di Champions League contro il Napoli.

Foto: Instagram Joao Felix