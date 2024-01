Barcellona, contatti con il Besiktas per il prestito di Romeu

L’arrivo di Oriol Romeu al Barcellona non è stato come avevano immaginato i dirigenti blaugrana. Il centrocampista, colpevole di tantissimi errori nel corso della stagione, è finito dietro nelle gerarchie, accomodandosi spesso in panchina. La situazione è al momento ferma e complicata, con i media turchi che fanno sapere di una prima offerta da parte del Besiktas. Il centrocampista classe 1991 sarebbe disposto a lasciare Barcellona, ma la trattativa non sarà semplice, visti i problemi che sta affrontando la società blaugrana.

Foto: Instagram Barcellona