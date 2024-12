Barcellona, clamoroso ko interno: il Leganes vince 1-0. Atletico primo a pari punti

Il Barcellona perde clamorosamente in casa contro il Leganes che compie un’impresa. La capolista, nel 17esima turno della Liga, incassa la seconda sconfitta di fila, contro la neopromossa e va al tappeto per 1-0. Campanello d’allarme per i blaugrana e Hansi Flick, che hanno trovato una sola vittoria nelle ultime 6 partite di campionato. Il matador della serata Sergio González, che ha regalato tre punti pesantissimi in ottica classifica. Adesso l’Atletico è a pari punti con i blaugrana in vetta, mentre il Real Madrid e Carlo Ancelotti annusano la possibilità di un sorpasso nella prossima giornata visto che è a -1 ma ha la gara da recuperare contro il Valencia.

Foto: sito Barcellona