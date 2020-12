Barcellona, cinque vittorie su cinque: non accadeva dal 2002/2003

Il Barcellona di Ronald Koeman ha vinto 3-0 sul campo del Ferencvaros. Per i catalani, nello stesso gruppo della Juventus, questo successo è il quinto su e cinque gare giocate nella fase a gironi di Champions League. Non accadeva dalla stagione 2002/2003, quando vinse tutte e sei le gare della prima fase. In quell’occasione la corsa del Barça si interruppe ai quarti di finale, proprio contro la Juventus.

Foto: nos.nl