Barcellona, c’è la data della presentazione di Vitor Roque

Il gioiello brasiliano sta per realizzare il suo sogno. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Vitor Roque, il 18enne attaccante che entrerà in rosa nel mercato invernale, è stato esentato dalla Federazione Brasiliana dai match preolimpici che assegnano due posti per Parigi 2024. Il giocatore atterrerà a Barcellona il 27 dicembre, mercoledì prossimo. Inizialmente, i piani del giocatore erano di recarsi lì prima, ​​dopo aver giocato la sua ultima partita con l’Atletico Paranaense il 6 dicembre. Tuttavia, c’è una questione legale che gioca contro di lui. E, come sottolineato da Mundo Deportivo, appena entra nel club deve essere iscritto come dipendente alla Previdenza Sociale e da quel momento inizia l’ammortamento del suo ingaggio e, di conseguenza, incide sul fair play del campionato. E dato che il club non ha molto spazio salariale, si è deciso che il suo inserimento coincida con il ritorno al lavoro della squadra dopo le vacanze di Natale .

Foto: Instagram Vitor Roque