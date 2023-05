Barcellona, c’è anche Deco per il post Alemany

In casa Barcellona si pensa anche alla prossima stagione, in attesa di concludere questa in corso con la vittoria ormai imminente della Liga. Barcellona che ripartirà certamente da un nuovo direttore sportivo, con l’addio di Mateu Alemany che ha scelto di accettare la proposta economicamente irrinunciabile dell’Aston Villa.

Come riporta Radio Catalunya, il nome del successore potrebbe essere un’ex leggenda del club, ovvero Deco, ex centrocampista portoghese, ora amche agente sportivo di diversi calciatori (su tutti Raphinha).

Deco tra l’laltro è già consulente di Laporta per il mercato sudamericano ed in particolar modo brasiliano. Potrebbe esserci quindi un ritorno dirigenziale a tutti gli effetti per l’ex centrocampista, che ha vinto la Champions League nel 2006 con i catalani.

Foto: Footballworlds