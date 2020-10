Barcellona, campanello d’allarme per Pjanic. Sostituito dopo 30′ con la Bosnia

Anche il Barcellona guarda alla data del 28 ottobre con particolare attenzione. Il match contro la Juventus è ormai dietro l’angolo, sebbene venga dopo altri incontri di Liga e di Champions. Da ieri sera i blaugrana sono particolarmente in ansia per un ex molto atteso. Miralem Pjanic, infatti, è uscito dolorante per un duro colpo alla schiena nel match perso con la Polonia. «Pjanic ha ricevuto una botta alla schiena e abbiamo dovuto sostituirlo al 30′. Speriamo che si riprenda presto e torni in campo il prima possibile» ha detto dopo il match il vice allenatore Rusmir Cviko.

Foto: Daily Star