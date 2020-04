Barcellona, cambia il nome del Camp Nou per la lotta al Coronavirus

Storica decisione del Barcellona. Il club catalano ha ceduto i diritti dello stadio Camp Nou alla ‘Fundació Barça’ il cui ricavato sarà investito in progetti per la lotta contro il Coronavirus. Lo rende noto il club attraverso un comunicato ufficiale. La Fondazione, attraverso l’area commerciale del club, inizierà il processo di ricerca di uno sponsor che potrà rinominare per un anno l’impianto blaugrana.

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 21, 2020

Foto: Twitter ufficiale Barcellona