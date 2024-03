Barcellona, brutte notizie dall’infermeria per de Jong e Pedri. I due salteranno il Napoli

Piove sul bagnato in casa Barcellona. In vista dell’ottavo di ritorno di Champions con il Napoli, in programma tra una settimana in terra spagnola, i blaugrana, oltre al lungodegente Gavi, dovranno rinunciare anche a Frenkie de Jong e Pedri. Il primo ha riportato, dagli esami strumentali, una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra, il secondo una lesione al retto femorale della coscia destra. Due infortuni piuttosto gravi che necessitano più di una settimana per un recupero idoneo. Questo il comunicato del club catalano: “De Jong ha subito una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra. Pedri ha una lesione al retto femorale della coscia destra. Entrambi sono indisponibili e i loro miglioramenti ne determineranno il rientro.”

Foto: Twitter Pedri