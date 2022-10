Barcellona-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo Barcellona e Bayern per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Marcos Alonso, Balde; Busquets, De Jong, Kessié; Dembélé, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Musiala, Sadio Mané; Choupo-Moting. All. Nagelsmann.