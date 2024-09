Barcellona, attesa finita per Frenkie de Jong. Tornerà ad allenarsi in gruppo

Dopo le ottime sensazioni negli allenamenti da solista degli ultimi giorni, dopo quasi cinque mesi Frenkie de Jong potrà finalmente tornare ad allenarsi in gruppo. Riporta la notizia Mundo Deportivo, che aggiunge che il centrocampista olandese si unirà agli allenamenti collettivi dalla prossima settimana. Inizia quindi a svuotarsi l’infermeria del Barcellona, che conta ancora tra gli acciaccati Bernal, Fermín e Christensen. Frenkie de Jong è fuori dai giochi dallo sfortunato 21 aprile, in cui la caviglia del classe ’97 ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con Valverde. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, le articolazioni del centrocampista rispondono molto bene ai carichi e agli stimoli, e il giocatore potrà quindi ritornare ad allenarsi con i suoi compagni, con lo stesso iter che stanno seguendo i compagni Ansu Fati e Gavi.

Foto: Instagram de Jong