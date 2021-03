Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu

Incredibile a Barcellona. L’ex presidente Josep Maria Bartomeu, secondo quanto riferito sia da Cadena SER che da Rac1, è stato arrestato in mattinata dai Mossos d’Esquadra, nell’ambito dell’inchiesta legata al BarçaGate. Con lui, arrestati anche Òscar Grau e Romà Gómez Ponti, rispettivamente CEO e direttore del dipartimento giuridico del club catalano.

Avevamo riportato come in mattinata, nella sede del club avevano fatto irruzione le forze dell’ordine. Evidentemente le indagini condotte hanno portato a prove importanti di colpevolezza di Bartomeu e altri dirigenti del Barcellona.

Secondo le accuse, i vertici blaugrana avrebbero provveduto a far screditare, ricevendo duri attacchi, chiunque si fosse messo contro di loro. Persino un mito come Messi non ha potuto sottrarsi a questo trattamento, un pò come accaduto a Suarez, ceduto poi all’Atletico Madrid. L’inchiesta è condotta del giudice istruttore Alejandra Gil, che ha esteso il segreto processuale su tutti gli atti. Sono attesi ulteriori sviluppi.