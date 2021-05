Barcellona, Araujo: “Ottimo rapporto con Koeman. Ho un altro anno di contratto, ma spero di poter rinnovare”

Intervistato da 100% Sport, il difensore del Barcellona, Araujo, ha parlato del suo futuro: “Koeman? Con me c’è sempre stato un buon rapporto, mi ha fatto giocare tanto, ho anche potuto dimostrare che potevo giocare. Messi? All’inizio ti stupisci di quello che fa, ma poi diventa abitudine. Sono molto contento di essere a Barcellona, ​​spero di esserci per tanti anni e di dare il massimo in ogni stagione. Ho ancora un’altra stagione sul mio contratto, che durerà fino al 2022. Non conosco ancora la questione rinnovo, se ne occupa il mio rappresentante, ma sono tranquillo, spero di poter rinnovare e continuare in questo club”.

Foto: Twitter Barcellona