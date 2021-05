Barcellona, Ansu Fati va in Portogallo per curare il ginocchio. Il comunicato

Con un comunicato ufficiale, il Barcellona ha reso noto la situazione clinica di Ansu Fati: “Il primo giocatore della squadra Ansu Fati si è recato oggi a Porto per sottoporsi a un esame clinico del ginocchio sinistro da parte del dottor Jose Carlos Noronha, sotto la supervisione del personale del dipartimento di servizi medici del club. Il giocatore sta lavorando duramente per superare l’infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro che si è verificato lo scorso novembre e che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Prima dell’infortunio, Ansu Fati ha giocato 10 partite in questa stagione, nelle quali ha segnato cinque gol, l’ultimo dei quali è arrivato al Camp Nou Clásico contro il Real Madrid. Il 18enne ha giocato 43 partite con la prima squadra e ha segnato 13 gol oltre a fornire tre assist. Negli ultimi mesi Ansu è rimasto ottimista ed è stato grato per tutto il supporto che sta ricevendo”.

Foto: Twitter Barcellona