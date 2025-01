Barcellona, altra manita e Olmo c’è

Il Barcellona vince e convince. Dopo la manita rifilata al Real Madrid, la squadra di Hans Flick l’ha rifatto. Nella serata di ieri, nella sfida valida per gli ottavi di finale contro il Real Betis ha vinto 5-1 (Gavi, Koundè, Raphinha, Ferran Torres e Yamal). Dani Olmo non è finito nel tabellino come marcatore ma può vantare due assist. Il periodo nero sembra essere passato e il Barça sembrerebbe pronto a tesserare il giocatore spagnolo. Intanto lui gioca e viene impiegato da nove.

Foto: X Barcellona