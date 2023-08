Barcellona, Alonso in uscita: l’esterno vorrebbe la Premier

Proseguono i movimenti in uscita del Barcellona di Xavi, che dopo aver visto partire profili come Kessie e Dembèlè, potrebbe continuare a sfoltire la rosa. Come riportato dal quotidiano “AS”, l’ex Fiorentina Marcos Alonso avrebbe un ingaggio troppo costoso per la situazione finanziaria del club spagnolo, che anche per questa ragione non l’ha iscritto per la partecipazione alla Liga. Tra i desideri del calciatore, ci sarebbe quello di trovare una squadra in Premier League, con questi ultimi giorni di mercato che potrebbero rivelarsi decisivi in tal senso. Foto: Instagram Barcellona