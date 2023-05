Barcellona, adesso Gavi può essere registrato

I freschi addii di Sergio Busquets e Jordi Alba hanno un effetto positivo a lungo termine sulle casse del Barcellona. A causa dell’elevato monte ingaggi, il nuovo contratto da calciatore della Prima squadra di Gavi era impossibile da ultimare. Privandosi dei ricchi contratti dei due esperti, il Barça potrà adesso confermare l’accordo con il classe 2004 e registrarlo nelle liste per la prossima stagione. Il canterano ha una clausola nel contratto che permette di svincolarsi gratuitamente qualora il club non riesca a completare la sua registrazione entro il primo luglio. Via libera anche all’adeguamento dei contratti di Araujo e Alejandro Balde.

Foto: Instagram Gavi