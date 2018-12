Barcellona, addio a Nuñez: portò Ronaldo, Maradona e Romario in blaugrana

Lutto in casa Barcellona. È morto all’età di 87 anni Josep Luis Nuñez, il presidente più longevo del club blaugrana: arrivò nell’estate del 1978 e se andò nel 2000, quando fu sostituito da Joan Gaspart. Oltre ad aver portato diversi campioni, inclusi Romario, Maradona e Ronaldo, sotto la sua guida la società catalana vinse la sua prima Coppa dei Campioni.

We look back on Josep Lluís Núñez's time as FC Barcelona president, which changed the history of the club and coincided with a phase of enormous change in football -above all in the economic and media sides. https://t.co/ndw89u5VwP

