Barça, parla Valverde: “Rafinha ko? Valuteremo se tornare sul mercato. A gennaio…”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato in entrata dopo il ko di Rafinha: “Se faremo acquisti o no è una cosa che dobbiamo valutare. L’infortunio di Rafinha ci ha colti di sorpresa. La sessione di gennaio è vicina, ma abbiamo tempo per fare le nostre valutazioni. Soluzioni interne? Aleñá fa parte della prima squadra. Poi ci sono altri giocatori come Riqui Puig, Collado, Monchu e Oriol Busquets che si allenano regolarmente, senza dimenticare giocatori già in rosa come Denis Suarez”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona