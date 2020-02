Quique Setien, tecnico del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sul nuovo grave infortunio occorso a Ousmane Dembelé: “E’ una disgrazia. A sapere prima cosa sarebbe successo, non avrei mai lasciato andare Carles Perez alla Roma. Mi pento di aver dato il via libera”, le parole di Setien.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona