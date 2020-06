Barça, parla Setien: “Preferisco i fischi agli stadi vuoti. Messi? Mai avuto dubbi. E Suarez…”

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha parlato ai microfoni di Radio Catalunya soffermandosi sull’imminente ripresa del campionato: “La condizione di Messi? Non ho mai avuto dubbi sulla possibile presenza di Leo a Maiorca. Suarez? Sarebbe sconsiderato per lui giocare per 90 minuti, dal momento che dobbiamo evitare di metterlo a rischio. Dobbiamo decidere se è meglio farlo partire dall’inizio o subentrare a gara in corso. Pochi giocatori saranno in grado di giocare per tutta la partita. I calciatori sono stati tre mesi senza scendere in campo e senza uscire di casa, non era mai accaduto. Le porte chiuse? Preferisco i fischi agli stadi vuoti“, le parole di Setien.

Foto: sito ufficiale Barcellona