Gioia, ma anche tanto dolore per Malcom che, durante la sfida vinta per 4-1 contro Cultural Leones in Copa del Rey, ha rimediato un brutto infortunio. Il brasiliano, autore anche di un gol, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde in lacrime. In queste ore sono in corso i regolari accertamenti, presto si attende un comunicato ufficiale del Barcellona.

Foto: Twitter Barcellona