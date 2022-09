Barça, Héctor Bellerin: “Questo è l’anno in cui meno mi aspettavo di tornare qui”

Il nuovo acquisto del Barcellona, Hector Bellerin, ha parlato ai media del club nelle sue prime ore con, nuovamente la maglia blaugrana addosso: “È stato uno degli anni in cui meno mi aspettavo di tornare qui, ma per me tornare a casa è molto emozionante”.

Continua: “Non posso paragonare il ragazzo di 16 anni che è partito da qui con il 27enne che torna. Sono molto orgoglioso e grato alle persone che ho incontrato in questi 11 anni che ho sono stato via e chi hanno fatto la persona che sono oggi. Una persona con ambizioni molto diverse e con tanta voglia e lo stesso entusiasmo”.

Riguardo al suo impegno con l’Arsenal conclude: “Pensavo di poter rimanere anche all’Arsenal per terminare il mio contratto ma alla fine il risultato è stato molto bello”.

Foto: Twitter Barcellona