Barça-Girona, Suarez e Vidal esclusi anche dalla seconda amichevole

Ancora un’esclusione per due tra i calciatori più chiacchierati del Barcellona. Il tecnico blaugrana, Ronald Koeman, ha infatti deciso di non convocare per la seconda amichevole di oggi contro il Girona sia Vidal che Suarez, come successo in occasione del primo test contro il Gimnastic De Terragona. Una nuova esclusione che rende ancora più intricato il futuro dei due calciatori, nonostante come vi abbiamo già spiegato, la Juventus abbia ormai virato su Dzeko.

Foto: Twitter Vidal