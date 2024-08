Barca, Flick: “Spero che la società tesseri Dani Olmo per domani. Mercato? Eventuali innesti di qualità saranno i benvenuti”

Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rayo Vallecano. Sul mercato: “Non penso agli acquisti. Mi concentro sulla squadra che ho adesso. Sono davvero contento dei giocatori che ho. Se ci saranno cambiamenti o contributi che ci daranno più qualità, saranno i benvenuti”. Su Dani Olmo: “Credo nella società e speriamo di poterlo tesserare per domani. Se un giocatore non gioca non è felice. Ma se potrà giocare sarà in campo al cento per cento.” Sull’addio di Vitor Roque: “Non possiamo dire che non contiamo su di lui, sarebbe falso. E’ una situazione strana per il giocatore. Quello di cui posso parlare è quello che mi ha detto. Veniva da una situazione non facile, veniva da Brasile. Ho visto cose molto positive su di lui. È una brava persona. Incrociamo le dita e speriamo che il suo rendimento e le sue prestazioni migliorino”.

Fotoi: flick screen sito barcellona