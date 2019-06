Barça e Real su Junior Firpo, lui non si sbilancia: “Ora penso solo all’Europeo”

Forza fisica, velocità e un buon sinistro. Junior Firpo è ormai nel mirino dei top club europei e dopo la stagione appena terminata con la maglia del Betis, la lista delle pretendenti è sensibilmente aumentata. Come vi abbiamo riferito, la stampa iberica ha aggiunto anche il Barcellona sulle tracce del classe ’96, individuato come l’alternativa perfetta a Jordi Alba. La scorsa estate il terzino spagnolo (nato a Santo Domingo) ha rinnovato fino al 2023 e su di lui è stata fissata una clausola rescissoria di 50 milioni. Il Betis molto probabilmente sarà costretta a cederlo, ma oltre al Barça ci sono anche Real Madrid e Manchester United. Lo stesso Junior Firpo, ai microfoni di Sport, ha dichiarato: “Non ho detto che preferisco il Real, ma semplicemente che mio padre è di Madrid e quindi spesso guardo come vanno le squadre di Madrid. Tifo Betis sin da piccolo, sono grato al club per l’opportunità che mi ha dato. Barcellona? Ora penso a giocare l’Europeo, vedremo dopo cosa succederà”.

Foto: Twitter personale Junior Firpo