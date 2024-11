Barça-Chelsea, è sfida per il terzino brasiliano Sousa

Si chiama João Victor de Souza, ha diciott’anni, gioca al Santos, ed è uno dei talenti più brillanti della selezione verdeoro. Il terzino sinistro, è riuscito ad imporsi nella prima squadra del club brasiliano, e ha attirato l’attenzione di molteplici top club europei. I due più convinti, secondo il quotidiano spagnolo AS, sarebbero Barcellona e Chelsea, che sono fortemente intenzionati a garantirsi le prestazione della stella classe 2006. L’ idea dei Blues sarebbe quella di acquistarlo per poi prestarlo per una stagione allo Strasburgo, club di proprietà della BlueCo. Il Santos, starebbe cercando di rinnovare il contratto dell’esterno difensivo, che si esaurirà nel 2025, per poter avere il coltello dalla parte del manico nelle trattative coi club interessati.

Foto: Instagram Sousa