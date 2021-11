Barça, beffa Araujo: segna, esulta e si fa male. Ma il gol viene annullato

Esordio di Xavi sulla panchina del Barcellona in Champions League, dopo il successo al debutto nella Liga spagnola nel derby contro l’Espanyol.

Contro il Benfica è arrivato solo uno 0-0 al Camp Nou che ora complica i piani di qualificazione agli ottavi dei catalani.

Barcellona che era andato anche a segno con Ronald Araujo a una decina di minuti dal 90′. Un gol fondamentale per il giovane esterno, che avrebbe dato la qualificazione al Barça agli ottavi. Gol giustamente festeggiato con una grande esultanza.

Ma ecco la beffa. Infatti, il difensore ha esultato scivolando sull’erba del Camp Nou in direzione di una bandierina. Un gesto che gli è costato caro, ovvero un infortunio che lo ha obbligato ad uscire dal campo. Per un gol decisivo, questo e altro avrà pensato il giocatore, in quanti casi abbiamo visto infortuni su una esultanza, magari decisiva.

Ma oltre il danno, ecco la beffa. Il gol era irregolare, perchè in fuorigioco. Pochi secondi di gloria per lui, poi si è tornati alla triste realtà. Per fortuna per lui si tratta solo di crampi, come spiegato a fine gara al sito ufficiale del club.

Il Barça non ha battuto il Benfica e ora si è messa nei guai. A Xavi toccherà vincere in casa del Bayern Monaco l’ultima giornata oppure sperare che il Benfica in casa non batta la Dinamo Kiev. Insomma, per il Barcellona, sarà un’ultima giornata complicatissima.

