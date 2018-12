Barça, ancora guai per Suarez. Possibile operazione per l’uruguaiano

Ancora guai per Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona, fermatosi nelle scorse settimane per un problema al ginocchio destro, potrebbe sottoporsi molto presto a un’operazione. Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano catalano Mundo Deportivo, l’uruguaiano attualmente sta seguendo una terapia conservativa, ma la strada intrapresa non basterebbe per il recupero. Nei prossimi giorni il quadro delle condizioni del Pistolero sarà più chiaro.

Foto: Barcellona Twitter