Barber (CEO Brighton): “Delusi dal 4-0. Ma abbiamo fatto la storia partecipando agli ottavi di Europa League”

Paul Barber, CEO del Brighton, ha rilasciato una lunga intervista a Talk Sport, parlando della sconfitta per 4-0 contro la Roma: “Siamo delusi, non abbiamo ottenuto il risultato in campo, ma non è una serata da dimenticare, abbiamo fatto la storia di questo club partecipando agli ottavi di Europa League. Purtroppo ieri sera non è andata come volevamo, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare anche se sappiamo non essere facile ribaltare il risultato. Sono comunque orgoglioso di quello che i giocatori e lo staff tecnico hanno ottenuto e di come si sono comportati i tifosi nonostante le provocazioni. Dispiace quando le cose non vanno e sono triste per i due ragazzi che sono stati feriti, fortunatamente non è grave, ma non ti aspetti che succeda. Abbiamo dato molti avvertimenti sui pericoli e alla fine sono tornati tutti a casa sani e salvi, questo è l’importante”.

Sul ritorno: “Innanzitutto penso sia importante che la gente non reagisca a quello che è successo ai nostri due tifosi, non vogliamo una vendetta. Poi ho fiducia nelle nostre autorità locali e sono sicuro garantiranno un ambiente sicuro per i 1.500 tifosi della Roma che arriveranno. Dobbiamo fare affidamento sulla stragrande maggioranza dei tifosi così che sia una bella partita. Roberto non accetterà una sconfitta per 4-0 e cercherà di far dare il massimo ai suoi, tutto può succedere in una partita e spero solo sia una bella serata di calcio”.

Su De Zerbi: “Roberto ne ha parlato con Tony circa 100 volte, quindi so bene la situazione. Va inserita nel contesto in cui siamo, non vogliamo fare degli infortuni un alibi perchè ieri avevamo una buona squadra e non abbiamo giocato bene. Però, sai, ci manca Pedro, Mitoma, March, Milner, questi sono giocatori chiave: il capocannoniere, il nostro miglior assista, poi Milner che dà molta esperienza alla squadra. Non sono scuse, ma fatti, probabilmente con loro disponibili non era necessario un grande rinforzo nella finestra estiva e invernale, ma il calcio è così. Non siamo stati fuori dalle prime 9 della Premier nonostante tutto, De Zerbi sta facendo un lavoro fantastico così come i giocatori e i tifosi. Ma questo fa parte integrante del giocare per la prima volta una competizione europea e stiamo imparando come imparare a giocare a questi livelli. Da questa batosta dobbiamo uscirne insieme come club”.

Foto: sito Brighton