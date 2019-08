Baraonda Icardi, tra richiesta di risarcimento e ipotesi di prestito

Beppe Marotta si è detto ottimista sulla risoluzione della vicenda Icardi. E ha detto di sperare in una svolta entro lunedì alle 22. L’idea dell’Inter sarebbe quella di rinnovargli il contratto e di fargli accettare una stagione in prestito, il Monaco ha mosso i passi più concreti rispetto all’Atletico Madrid. Della Juve, condizionata dagli esuberi in attacco, non si hanno tracce. Ma cosa pensa Icardi? Rinuncerà alle azioni legali che avevamo ventilato già il 4 luglio? Bella domanda, situazione in continua evoluzione. L’Inter avrebbe scelto per un parcheggio in prestito, ma ora dipende soltanto da Maurito e dalla sua ultima decisione.

Foto: Twitter ufficiale Inter