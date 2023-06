Barak: “Sono felice di tornare a Praga. E’ una finale europea, non c’è altro da aggiungere”

Antonin Barak ha risposto alle domande dei vari giornalisti riguardante la finale di stasera contro il West Ham (che in squadra ha 2 calciatori nativi della Repubblica Ceca proprio come il centrocampista della Fiorentina). Ecco le sue parole: “Ne abbiamo parlato tra connazionali, era anche il loro obiettivo arrivare in finale. Avevo lo stesso sogno e ora ci incontriamo lì. È un grande spot per il calcio ceco, tre giocatori giocheranno la finale. Sono felice di tornare a Praga per una partita così importante. È una finale europea, non c’è da aggiungere altro. Spero in una grande partita e che vinca la Fiorentina”.

Foto: Instagram Fiorentina