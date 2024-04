Barak: “Rispettiamo il Plzen. Ma vogliamo vincere e passare il turno in tutti i modi”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Plzen, partendo dalle difficoltà avute in stagione: “Io guardo dal punto di vista della squadra e vedo una stagione simile alla scorsa. Come squadra siamo partiti meglio, io personalmente no per i problemi che ho avuto. Ho ricercato quella condizione fisica che ti serve, ci vuole un po’ di tempo. Però guardo al presente. Mi godo tutto tantissimo e spero che possiamo continuare a fare prestazioni che portino anche a risultati importanti. Ora penso solo a questo e sono contento di essere qua con la squadra, domani abbiamo una grande partita, vogliamo fare una prestazione e ottenere un risultato positivo verso Firenze”.

Poi ha proseguito: “Che squadra ci si deve attendere domani? Se non erro non sono mai arrivati ai quarti in una competizione europea: questo dice tutto, vogliono battere il record e vincere anche contro di noi. Noi siamo arrivati con ambizione e rispetto, ma vogliamo vincere e passare il turno. In tutti i modi. Tutti hanno nella testa quanto visto lo scorso anno: non devi mollare, anche all’ultimo secondo tutto può cambiare. Siamo pronti per domani al 100%”.

Infine: “Vi sentite più forti dello scorso anno in Conference? Il problema non è sentirci più forti, ogni avversario ti mette alla prova e le difficoltà sono sempre diverse. Il problema è che si conosce un po’ quello che andiamo ad affrontare: squadre da non sottovalutare e partite mai finite, avversari che si trasformano da una sfida all’altra. Il percorso ci ha dato conoscenza e crescita, personalmente tantissima ma anche per tanti ragazzi che erano alla prima esperienza. Un’ultima dimostrazione l’abbiamo data nella gara finale del girone, che ci ha impedito di fare altre due partite di playoff nel cammino. In quello lo scorso anno ci ha dato tantissimo: partivamo poche volte favoriti in maniera netta ma passavamo turni. Abbiamo tutta la voglia di riassaporare certi momenti fantastici, domani daremo tutto per un buon risultato ed avere una partita con un senso al ritorno”.

Foto: Instagram Fiorentina