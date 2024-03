Barak: “Ripartiamo da una grande vittoria. Ci abbiamo creduto fino alla fine”

La Conference League è la casa di Antonin Barak, con il centrocampista offensivo che la scorsa stagione, in due occasioni, nel recupero, aveva risolto la questione qualificazione dei viola, fino a trascinarli alla finale.

Anche quest’anno la storia si ripete, con la rete al 94′ in casa del Maccabi Haifa.

Il giocatore, ai canali ufficiali dei viola, ha così parlato: “Torniamo a a Firenze un risultato positivo. Il campo era difficile ma con un uomo in più abbiamo avuto la possibilità di potercela fare. Noi ci abbiamo creduto ma c’è ancora il ritorno. Nel primo tempo c’era preoccupazione da entrambi le parti, nessuno voleva rischiare la giocata. Il Maccabi Haifa è una squadra con qualità e fisicità, ma nel secondo tempo la Fiorentina è stata più pericolosa e ha meritato”.

Ci racconta il gol? “Quando è arrivata la palla ho detto a Lucas (Beltran ndr) di lasciarmela perché ero in una buona posizione. Ho cercato di controllarla al meglio possibile perché sapevo che dietro avevo un avversario. Poi abbiamo visto com’è andata”.

Foto: twitter Fiorentina