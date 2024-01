Barak resta nella lista del Napoli. E la Fiorentina…

Antonin Barak resta nella lista del Napoli, confermata la richiesta di informazioni che vi avevamo svelato qualche giorno fa. I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando.

Foto: Instagram Fiorentina