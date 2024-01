Barak, possibile incontro Fiorentina-Napoli entro domani

Antonin Barak e il Napoli. Ormai è trascorsa una settimana abbondante dai primi contatti che vi abbiamo anticipato. Adesso i due club sono in Arabia per la Supercoppa italiana, probabile un contatto-incontro entro domani. La Fiorentina non ha chiuso alla cessione, ma vuole un diritto di riscatto che diventi obbligo a condizioni favorevoli. Una situazione fondamentale per poi andare sul mercato in entrata. Per il Napoli Barak è un obiettivo concreto, possibile che si arrivi a una soluzione che accontenti tutti.

Foto: Instagram Fiorentina