Barak-Napoli tra il nodo formula e le “nuove” idee di Mazzarri

Antonin Barak è un profilo che piace al Napoli, che è stato avallato da Mazzarri e in Arabia Saudita ci sono stati dialoghi diretti tra la Fiorentina e il club azzurro. Il nodo resta la formula, nel senso che non c’è un punto di incontro tra il diritto di riscatto e l’obbligo come vorrebbe la Viola. L’obbligo per la Viola non dovrebbe scattare da parte del Napoli con la qualificazione in Champions, sarebbe troppo rischioso. Barak ha spinto e continua a spingere per il Napoli, ma la formula resta un nodo da non trascurare. Senza dimenticare che la svolta tattica di ieri in Supercoppa, tra il 4-3-3 e tutto il resto c’è una bella differenza, le valutazioni verranno fatte anche in questo senso. Foto: Instagram Barak