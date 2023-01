Barak: “La Coppa Italia è un obiettivo. Vogliamo far bene in tutte le competizioni”

Antonin Barak, match winner della gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria, ha parlato a Sportmediaset.

Queste le sue parole: “Gol? E’ una situazione che si crea spesso, una palla vagante in area: a volte serve anche un po’ di fortuna. Italiano sempre “indemoniato”? Vive la partita così, siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo del passaggio del turno. Obiettivo stagionale? Vediamo, la coppa Italia è sicuramente un obiettivo, vogliamo regalare gioie alla gente, in campionato così come in coppa, ricordando che c’è sempre la Conference League dove vogliamo lottare per arrivare fino in fondo”.

Foto: Instagram Barak