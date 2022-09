Barak: “Juric e Italiano? Hanno caratteri simili e sono entrambi ambiziosi”

Presentatosi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina, Antonin Barak ha parlato così delle differenze tra Juric, che lo ha allenato ai tempi del Verona, e Italiano. Queste le sue dichiarazioni: “So che ogni allenatore può insegnarmi delle cose, Italiano ha un carattere molto simile a Juric: tutti e due sono ambiziosi, vogliono vincere e portare la squadra più in alto possibile oltre ad avere professionalità e voglia di dimostrare ogni giorno quanto fanno. Il gioco è un po’ diverso, con mister Italiano siamo forse più belli da vedere: già così si vedono grandi risultati, se poi segneremo o meno dipenderà da noi”.

Foto: Instagram Barak