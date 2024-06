Barak: “Futuro? La Fiorentina conta su di me per il prossimo campionato”

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni di Sport.cz parka in vista dell’Europeo che disputerà con la maglia della Repubblica Ceca: “È positivo che l’Europeo arrivi subito, è uno dei momenti più importanti della carriera di un calciatore. Incontri nuova gente e la testa si schiarisce in poco tempo”.

Sulla delusione dopo Atene: “Penso che sia stata ancora maggiore rispetto a quella che abbiamo vissuto dopo Praga. Volevamo davvero vincere, volevamo farcela dopo che avevamo perso la partita contro il West Ham la stagione precedente. Purtroppo è finita allo stesso modo, l’Olympiacos ha gestito la partita meglio di noi. La delusione è stata enorme, ma questo è il calcio”.

Sul futuro: “Se resterà a Firenze? Ora penso solo all’Europeo, non sto pensando ad altro. Vedremo dopo il campionato in Germania, parlerò col mio agente della mia situazione. Ma alla Fiorentina mi trovo bene e ho altri due anni di contratto. La società conta su di me per il prossimo campionato”.

Foto: Instagram Fiorentina