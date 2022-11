Barak-Cabral-Saponara, tris della Fiorentina al Riga. Ma il pareggio dell’andata condanna i viola ai playoff di Conference

Tris della Fiorentina in casa del Riga. I viola passano subito avanti grazie alla rete di Barak arrivata al 7′: il centrocampista ceco ha girato di testa il cross arrivato da Saponara. Gli uomini di Italiano hanno il completo dominio del gioco, ma devono stare attenti ai cali di concentrazione, come avviene al 42′ quando alla prima occasione Ilic sfiora la traversa della porta protetta da Terracciano. Disattenzione che sveglia i viola e dopo 1′ arriva il raddoppio firmato da Arthur Cabral sugli sviluppi di calcio d’angolo. E in pieno recupero arriva anche la perla dalla distanza di Riccardo Saponara. Nella ripresa girandola di cambi per i viola, con Italiano che concede spazio anche alle promesse Bianco e Distefano. Il rullino della gara è sempre lo stesso, ma nel finale i viola calano di concentrazione e i padroni di casa sfiorano il gol all’81: conclusione da fuori di Emerson Deocleciano e grande risposta di Terracciano. Tapin di Vlalukin, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Termina 3-0 allo Skonto Stadium, ma il pareggio con i lettoni al Franchi costa caro ai viola: il Basaksehir ha vinto contro gli Hearts e la Fiorentina si qualifica come seconda del girone. Per la squadra di Italiano è tempo di playoff contro una delle retrocesse dall’Europa League.

Foto: Instagram Fiorentina