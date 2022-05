Barak annuncia: “Il mio campionato è finito. Mi dispiace tantissimo”

Grande protagonista col Verona, Antonin Barak ha chiuso la sua stagione in anticipo. Lo ha annunciato lo stesso sui social, dichiarando che non ci sarà contro la Lazio all’ultima giornata a causa dell’infortunio rimediato in settimana: “Mi dispiace tantissimo, che per la frattura del dito al piede non potevo giocare la ultima partita in casa e non ci sarò neanche a Roma contro la Lazio. Cmq portare prima volta al campo mio bimbo era bellissimo e era una grande soddisfazione portarlo sotto la curva! Grazie per bellissimo supporto, che avete dato tutto l’anno”.